Магазин на CMS Tomatocart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Здравствуйте.

В основе проекта CMS Tomatocart (www.tomatocart.com)

Мне нужно реализовать функцию так как показано в примере ниже. Я готов заплатить за готовый результат, только нужно понимать цену. Я не разработчик, я хочу магазин для себя, и готов заплатить адекватную цену за функционал магазина который необходим.

Нужно следующее:

1. Специфика товара в том что в стандартную комплектацию не входит необходимые части, которые покупаются отдельно.Пример магазина: www.101vanna.ru/detail.php?id=154&pid=2191 . Тут отдельно в корзину можно положить доп. части (ножки для ванной)... Реализовать нужно именно так как показано в примере. В томатке есть функция крепления товара к товару не выводя в категорию, но нет кнопки положить в корзину, вот ее то и нужно дорисовать.

2. Убрать складской учет. Нашел ответ тут: www.tomatocart.com/community/43--/15278----qq--q--q.html Сам сделать не могу, я не программер.

3. Возможность поднятия всех цен по одному производителю на определенный процент. Возможно такая функция уже есть в скрипте, но я ее не нашел, если ее нет то дописать такую функцию.

4. Необходим импорт-экспорт товара с описанием на русском языке. Это почему-то тоже не работает, по крайней мере, на версии 1.1

14 лет назад
sanbkamc
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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