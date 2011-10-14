Написание скрипта для Eggdrop

Нужно написать скрипт для eggdrop, который будет активировать/отклонять запросы о виртуальном хосте.

В кратце:

Есть модуль hs_request у Anope(сервисы).

Возможности его: Отправка заявки пользователями (пример: /hs request virtual.host). И активация(/hs activate nick) / отклонение(/hs reject nick) виртуального хоста ИРК операторами.

Что нужно?

Нужно чтобы этот скрипт читал логи поступления заявок от пользователей(/hs request virutal.host) с канала #services. Если в виртуальном хосте присутствует какое то слово(слова нужно указывать в скрипте. Пример: mat admin security) то скрипт его сразу отклоняет и отправляет ему нотисом сообщение(пример: ваш хост отклонен). И еще одна функция это: если у этого ника вхост был установлен меньше недели назад, то тоже отклоняет и отсылает текст(пример: попробуйте позже). Но если всё прошло успешно(текстов нету, которые указаны в скрипте), срок нормальный(т.е больше недели подождал), скрипт сразу активирует вхост и отсылает ему текст в приват(пример: Ваш виртуальный хост успешно активирован).

На канале #services сообщение от сервисов при получении заявки(/hs request virtual.host):

[17:44:30] New vHost Requested by nick

Скрипт смотрит его последнюю установленную дату виртуального хоста в /hs list nick. А там выводит такое:

[17:46:29] -HostServ- #912 * Ник: nick * виртуальный хост: virtual.host (IRCOper - Мар 06 08:58:24 2011 YAKT)

Получает дату, если всё нормально т.е Срок последнего установленного хоста прошел 1 неделю, то идет дальше.

Смотрит список поступленных заявок на виртуальный хост: /hs waiting а тут уже навалу всяких заявок. Ищет нужный ник, пример такой:

[17:48:41] -HostServ- #1 * Ник: nick * виртуальный хост: [email protected] (nick - Oct 14 17:47:16 2011 YAKST)

Теперь он сканирует на слова, которые были указаны в скрипте. Если таких слов не замечено, то активирует вхост(/hs activate nick) и отсылает текст в приват(пример: Ваш виртуальный хост активирован). Но если есть нарушения, то отклоняет.

Прошу откликнуться знающих в IRC/Eggdrop. Те, которые не имеют представления в IRC, не беспокоить.