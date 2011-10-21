Добавить флеш в шапку

Нужно на сайте переделать шапку во флеш (полностью или частично) и добавить эффектов:

1. Нужно чтобы по наведению на ссылку издавался звук (ну звук на ваш выбор, чтобы такой не навязчивый был).

2. По наведению на ссылку, она должна плавно увеличиться.

Вот сам сайт – www.ellit-doors.ru

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.