Создание интерактивных учебников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Создание интерактивных учебников (информационные материалы, картинки, проверочные тесты). Все исходники есть в doc. Дизайн макета готов.

Технология реализации – Adobe Flash. (Творчество приветствуется).

Возможно выполнение работы в офисе (СПб) и на дому.

Лучше сразу звонить 89119250125.

14 лет назад
petr_moshkov
Петр 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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