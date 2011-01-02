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Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
14 лет назад
Delphi
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
14 лет назад
Парсинг данных
Работа выполнена на крайне высоком уровне. Быстрее оговоренного срока. Виктор действительно мастер своего дела и профессионал высокого уровня. Спасибо!
Ответный отзыв
Работать было приятно, все четко обговорили, рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
PHP
Хорошая работа - сделал хорошее, оригинальное решение задачи, чем я очень доволен. И очень быстро, как для новичка на фрилансе.