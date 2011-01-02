open123

Виктор open123

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$33
10 баллов
14 лет назад
Решение СЛАУ методом Гайсса - ДЕЛФИ
Delphi
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Podvorye
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Парсинг базы данных из открытого источника.
Парсинг данных
Работа выполнена на крайне высоком уровне. Быстрее оговоренного срока. Виктор действительно мастер своего дела и профессионал высокого уровня. Спасибо!
Работать было приятно, все четко обговорили, рекомендую!
Ответный отзыв
Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Скрипт whois через прокси
PHP
Хорошая работа - сделал хорошее, оригинальное решение задачи, чем я очень доволен. И очень быстро, как для новичка на фрилансе.