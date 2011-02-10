Podvorye

Евгений Podvorye

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

open123
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Парсинг базы данных из открытого источника.
Парсинг данных
Работать было приятно, все четко обговорили, рекомендую!
Работа выполнена на крайне высоком уровне. Быстрее оговоренного срока. Виктор действительно мастер своего дела и профессионал высокого уровня. Спасибо!
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