Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо написание статей (в общей сложности около 25-30 статей) на автотематику на правильном, грамотном, английском языке. Необходим копирайтер, который умеет подбирать НК (низкоконкурентные), НЧ и СЧ (низкочастотные и среднечастотные) запросы ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Завтра утром 1 марта, день сдачи проекта. Предыдущий исполнитель потрепал нервы, потратил время и пропал в итоге. Остались недоделки. - Сайт - Бэсткомрб.рф, интересует больше всего раздел - раскрытие информации. Его нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день. Есть база данных предприятий читы и читинской области. Нужно ее спарсить. И сложить в екселевский файл в виде: название предприятия -> адрес -> телефон(ы). В базе 7000 адресов, спарсить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $800
Добрый день, потенциальные исполнители. Нужен сайт о туризме и рыбалке. Вся сложность в том, что дизайн должен быть выполнен в 3-вариациях. Примерно так: Все три варианта дизайна должны быть типичными по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день, потенциальные исполнители. Есть сверстаный дизайн. Нужна его интеграция в CMS Joomla 1.5.X Сроки крайне сжаты, готов доплачивать за "срочность". От нас - уже сверстаный дизайн ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад