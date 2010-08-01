Grimuar

Дмитрий Grimuar

 
39 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
DiEgo
28 летГреция
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-2)
$40
10 баллов
13 лет назад
Создать визуальные эффекты на PHP5/GD2
Приятно работать
Сделал все что требовалось и даже больше. Приятно работать с понимающим человеком)
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DiEgo
28 летГреция
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-2)
$20
10 баллов
13 лет назад
Написать функции обработки изображений на PHP5/GD2
Хороший заказчик. Будем продолжать сотрудничать.
Выполнил задачу быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничать.
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Magestikos
Остапчук 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать шаблон для DLE 8.5 резиновым
Отличный заказчик!
Адекватный человек :)
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