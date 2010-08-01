+ 2 эффекта. подробности лично
- $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $40
Необходимо создать визуальные эффекты для изображения. 1. Нижнее отражение. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_attenuated.png 2. Уменьшение в глубину. 3. Уменьшение в глубину с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_distort_sep.png 4. Арка. 5. Арка с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_3Darc.pngВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужны 2 функции реализующие перетекание изображений друг в друга на основе маски. Функция для горизонтального перетекания и отдельная функция для вертикального перетекания. Количество изображений от двух до трех. Язык программирования: PHP 5 Графическая библиотека: GD 2 (ImageMagick не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Здравствуйте, у меня есть статичный шаблон для DLE 8.5 на дивах. Требуется изменить его так, чтобы он стал резиновым.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад