$30
Срочно требуется грамотно натянуть шаблон на вордпресс.
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
15 лет назад
Срочно требуется грамотно натянуть шаблон на вордпресс.
Нужно: 1. Изменить способ вывода списка свойств товара – по умолчанию он идет выпадающим списком, нужно сделать, чтобы список свойств товара выводился в виде таблицы. Таблица должна выводиться как в описании товара, так и в просмотре ...
Требуется сделать шапку для сайта. Тематика сайта: продажа стройматериалов, комплектация строительных объектов. Это нужно отразить на шапке. Также в шапку нужно вставить логотип (уже готов) и название компании.