clio

Муртазина Юлия clio

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка магазина на Virtuemart

    Нужно: 1. Изменить способ вывода списка свойств товара – по умолчанию он идет выпадающим списком, нужно сделать, чтобы список свойств товара выводился в виде таблицы. Таблица должна выводиться как в описании товара, так и в просмотре ...

    Virtuemart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шапка для сайта

    $50

    Требуется сделать шапку для сайта. Тематика сайта: продажа стройматериалов, комплектация строительных объектов. Это нужно отразить на шапке. Также в шапку нужно вставить логотип (уже готов) и название компании.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад