Работа выполнена качественно и бистро , без проблем. Программист квалифицированный, все пожелания возникшие в процессе работы решались оперативно и качественно , плюс ценовая политика очень приемлема по сравнению с другими предложениями на рынке. Буду продолжать сотрудничество, оценка безусловно 10. Хочется сказать, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! P.S. От общения остались самые приятные впечатления. Сразу видно, что человек - специалист своего дела! Обращайтесь к этому специалисту, не пожалеете !