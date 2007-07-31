tremind

Леонид Шагабутдинов tremind

 
34 годаРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональный php-фрилансер

Контакты

Телефон: +7 952 927 0043

Почта: [email protected]

Веб-сайт: http://shagabutdinov.com

Скайп: Shagabutdinov

ICQ: 491 023 809

Навыки и умения

Занимаюсь php-программированием c 2005 года. Выполняю свою работу

качественно, всегда укладываюсь в установленный срок.

Отлично владею PHP5, mysql, javascript, html, css. Знаю фреймворки Pear,

Zend для PHP, а так же jQuery для javascript. Умею подключать платёжные

системы, работать с SMS сообщениями. Работаю с SVN, владею системой

документирования PHPDoc.

Есть опыт создания больших, высоконагруженных проектов. Моё портфолио

содержит более 20 сайтов. Умею работать в команде.

Дополнительные навыки

Ajax, консольные приложения (службы, крон-процессы) на php для unix,

системы кэширования memcached, системы индексного поиска, шаблоны

Smarty.

А так же: Ruby, Perl, С++, Pascal, XML, SOAP, Unix (установка программ,

администрирование), Apache (установка и конфигурирование).

Личные качества

Отвественный, всегда на связи, работаю быстро.

Лучшие проекты

Myfile.ru – социальная сеть, основанная на обмене файлами

Obbana.ru – скандинавский интернет-аукцион

nzmk.ru – сайт новосибирского завода металлоконструкций

polnsk.ru – устройство полов

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryApachePerlAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
Karpatia
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Интернет магазин c интегрированым заказом фото
Работа выполнена качественно и бистро , без проблем. Программист квалифицированный, все пожелания возникшие в процессе работы решались оперативно и качественно , плюс ценовая политика очень приемлема по сравнению с другими предложениями на рынке. Буду продолжать сотрудничество, оценка безусловно 10. Хочется сказать, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! P.S. От общения остались самые приятные впечатления. Сразу видно, что человек - специалист своего дела! Обращайтесь к этому специалисту, не пожалеете !
Было очень приятно работать c этим заказчиком. На все вопросы, возникающие в процессе разработки проекта, оперативно получал ответы, даже проблемы, связанные с хостингом, решились в максимально короткие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
mix76
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Создание системы управления сайтами + сайт шаблон
Очень приятно работать с такими людьми которые в теме. Сразу видно человек знает своё дело. Рекомендую.
Было здорово еще раз работать с этим заказчиком. Очень приятно иметь дело с людьми, которые знают, чего хотят и умеют четко это формулировать. Также хочется поблагодарить за терпимое отношение ко рабочим моментам. Рекомендую.
Ответный отзыв
mix76
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Корзина
Было очень приятно работать. Все пожелания реализовывались очень быстро. Побольше бы таких людей, профессионалов своего дела.
Было очень приятно работать с этим заказчиком: ко всем рабочим моментам относился терпеливо, на вопросы отвечал четко и ясно, очень хорошо формировал требования к проекту.
Ответный отзыв