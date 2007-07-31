Контакты
Телефон: +7 952 927 0043
Почта: [email protected]
Веб-сайт: http://shagabutdinov.com
Скайп: Shagabutdinov
ICQ: 491 023 809
Навыки и умения
Занимаюсь php-программированием c 2005 года. Выполняю свою работу
качественно, всегда укладываюсь в установленный срок.
Отлично владею PHP5, mysql, javascript, html, css. Знаю фреймворки Pear,
Zend для PHP, а так же jQuery для javascript. Умею подключать платёжные
системы, работать с SMS сообщениями. Работаю с SVN, владею системой
документирования PHPDoc.
Есть опыт создания больших, высоконагруженных проектов. Моё портфолио
содержит более 20 сайтов. Умею работать в команде.
Дополнительные навыки
Ajax, консольные приложения (службы, крон-процессы) на php для unix,
системы кэширования memcached, системы индексного поиска, шаблоны
Smarty.
А так же: Ruby, Perl, С++, Pascal, XML, SOAP, Unix (установка программ,
администрирование), Apache (установка и конфигурирование).
Личные качества
Отвественный, всегда на связи, работаю быстро.
Лучшие проекты
Myfile.ru – социальная сеть, основанная на обмене файлами
Obbana.ru – скандинавский интернет-аукцион
nzmk.ru – сайт новосибирского завода металлоконструкций
polnsk.ru – устройство полов
- 100 друзей661 просмотр
- Skpt.org - покупка продажа траффика717 просмотров
- Конференция iq-managment748 просмотров
- Аудио-клуб723 просмотра
- Корзина к магазину "Аудиоклуб"761 просмотр
- G2p Daily - Ежедневное издание о недвижимости592 просмотра
- Выборы президента815 просмотров
- АгроСтрой549 просмотров
- ЦМИР-онлайн921 просмотр
- Свадебный переполох767 просмотров