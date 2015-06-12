Выписать телефоны найденные по списку ссылок

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Завершен7 заявок194 просмотра

Очень маленькое задание. Надо всего около 30 телефонов выписать и прислать мне. Обязательно ваше нахождение в России, т.к. из других мест не видно эти телефоны. Возможно только из Москвы и области видно, но вряд ли.

Ссылка для проверки, если можете посмотреть тут телефон, то задание вам подходит: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/obuchenie_uroki_tennis_566215971

10 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$15
1 день
Всё быстро и отлично
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Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад