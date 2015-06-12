Выписать телефоны найденные по списку ссылок

Очень маленькое задание. Надо всего около 30 телефонов выписать и прислать мне. Обязательно ваше нахождение в России, т.к. из других мест не видно эти телефоны. Возможно только из Москвы и области видно, но вряд ли.

Ссылка для проверки, если можете посмотреть тут телефон, то задание вам подходит: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/obuchenie_uroki_tennis_566215971