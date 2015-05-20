Наполнение и редактирование одностраничников в html

Пример работы: у нас есть рабочий лендинг в сайт.ру/москва, вы его копируете в город сайт.ру/санкт-петербург, мы предоставляем карточку с информацией (телефоны, адрес, и так далее) , вы просто меняете это в коде , меняете карту ( скрин из карт гугл). Иногда верстка съезжает нужно будет подправлять . Работа частая , но быстрая для человека который работает в html. На данный момент таким образом сделано лендингов для 5 городов, к декабрю будет 80.

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