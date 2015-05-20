Наполнение и редактирование одностраничников в html

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок258 просмотров

Пример работы: у нас есть рабочий лендинг в сайт.ру/москва, вы его копируете в город сайт.ру/санкт-петербург, мы предоставляем карточку с информацией (телефоны, адрес, и так далее) , вы просто меняете это в коде , меняете карту ( скрин из карт гугл). Иногда верстка съезжает нужно будет подправлять . Работа частая , но быстрая для человека который работает в html. На данный момент таким образом сделано лендингов для 5 городов, к декабрю будет 80.

Мы доверяем работы с нашими сайтами людям с отзывами тут , поэтому без обид

Платим всегда вовремя и полную сумму, часто даем бонусы

HTML
10 лет назад
Bounty_travel
Алина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vinser85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$25
5 дней
Спасибо! Александр сразу вник в суть проекта, и без лишних вопросов во всем разобрался. Все делает четко всегда на связи. Продолжим работу по нашему проекту! Рекомендую!
Отличный заказчик, грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vinser85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад