Разместить контент на LP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок165 просмотров

Необходимо разместить контент на Landing Page. Объём маленький.

Исполнителю необходимо знать HTML и иметь опыт работы в данной сфере. Портфолио обязательно. Наличие скайпа

Если исполнитель знаком с дизайном, php - будет ещё лучше, но не является обязательным условием.

Все заявки без портфолио мгновенно удаляются

ТЗ только после собеседования

Исполнитель должен иметь свой Хостинг для выполнения на нём работ

HTMLPHP
10 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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