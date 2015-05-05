Необходимо в создать календарь мероприятий, включая международные на 2015 год: конференции, семинары, круглые столы, бизнес-бранчи Сферы по которым нужно собрать мероприятия (геодезия, геология, экология, оценка, ...
Наполнение IT сайта, создание FAQ раздела
Для существующего сайта требуется копирайтер, который сможет дополнить его контентом, создаст раздел по Часто задаваемым вопросам, создаст новые разделы.
Тематика сайта: Администрирование, Linux сервера, проксирование. Требуется специалист именно в данной области.
Заявки фрилансеров
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