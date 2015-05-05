Наполнение IT сайта, создание FAQ раздела

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки225 просмотров

Для существующего сайта требуется копирайтер, который сможет дополнить его контентом, создаст раздел по Часто задаваемым вопросам, создаст новые разделы.

Тематика сайта: Администрирование, Linux сервера, проксирование. Требуется специалист именно в данной области.

Linux
10 лет назад
wvitalik
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать календарь мероприятий на 2015 год

    Необходимо в создать календарь мероприятий, включая международные на 2015 год: конференции, семинары, круглые столы, бизнес-бранчи Сферы по которым нужно собрать мероприятия (геодезия, геология, экология, оценка, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение магазина товарами

    Наполнить магазин на Joomla товарами, всего будет около 1000 товаров. Информация берется с другого интернет магазина (фото, названия и т.д.) В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (skype предпочтительно). ...

    Joomla
    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет магазина на Битрикс

    Необходимо наполнят сайт на Битрикс. Пример карточки товара - www.plc.ru/catalog/vfd_ch2000/vfd450ch43a-21/ Необходимо много всего добавлять и корректировать. Предпочтение исполнителям из Москвы, но не требование. Просто так спокойней )) Напишите, пожалуйста, бюджет на подобную карточку ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Требуется наполнять интернет-магазин товарами http://shopping.mydisk.net.ua/index.php/en/ Должно выглядеть так: размещается акция и к ней прикрепляется неск изображений, описание и файлы ворд или эксель а также предполагается добавление штучных товаров

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнить файл импорта товара в магазин

    $6

    Добрый день! Необходимо заполнить Эксель файл внесения товара в магазин. Пример приложен, всего 172 позиции. Желтым выделены столбцы, которые нужно заполнять. category_path - (название категории) - сумки (сумки/рюкзаки/аксессуары/(Сумки для ноутбука/портфели)/(Портмоне/кошельки)/Женская ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить группу постами и настроить автопостинг

    Необходимо настроить автопостинг в группу VK на 700+ постов(по 2-3 в день получается), потом по кругу. Тематика саморазвитие. Посты можно подсматривать в тематических группах, при необходимости делать рерайт текста. На фотки ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскидывать ссылки по авто тематике

    $300

    Ищу людей которые могут раскидывать ссылки по сайтам. Нужно 2–3 человека. Возраст не имеет значения. Главное чтоб умел сочинять предложения и правильно подобрать текст к фразе. Раскидывать ссылки надо будет по авто тематике. 1 ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Найти площадки для выкладки статей/ссылки

    Задача проста Нужно найти площадки, на которых можно было бы опубликовать статью или ссылку на заданный ресурс. От вас потребуется - адрес площадки, оценка ссылочного площадки, почта для связи ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад