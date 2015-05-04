Найти площадки для выкладки статей/ссылки

Задача проста

Нужно найти площадки, на которых можно было бы опубликовать статью или ссылку на заданный ресурс.

От вас потребуется - адрес площадки, оценка ссылочного площадки, почта для связи

Работы часа на 2-3.

Площадок нужно 50-100

Сделать нужно СЕГОДНЯ

Присылайте стоимость.

Для людей только с опытом подобной работы.