Есть такой шаблон http://shopping.mydisk.net.ua/index.php/en/ Требуется его наполнять товарами Пример товаров в архиве
Наполнить сайт
Нужно наполнить сайт информацией (во вложенном файле). Сайт на самописной cms, thailand.biskaitour.ru. Нужно изменить имя домена, на turkey. В конечном итоге должно получится turkey.biskaitour.ru
Логин и пароль для входа на хостинг предоставлю лично.
В разделе "Наши менеджеры" убрать Александру Полещук, добавить Анастасию Возмищеву (фото во вложенном файле).
Раздел "Почему стоит посетить Таиланд? Смотри видео" заменить на "Почему стоит посетить Турцию?" (текст во вложении Причины посетить Турцию) и заменить видео на http://www.youtube.com/watch?v=yj0Oteu5viQ&feature=youtu.be
Убрать с сайта видео и аудио отзывы.
Текст и картинку раздела "о компании" заменить видео. (http://www.youtube.com/watch?v=LaSN1V4vOtI&feature=youtu.be)
Добавить в раздел с лого "Наши партнеры" 10.Brisco_logo (во вложении)
Ниже раздела "о компании" есть ещё один раздел "Отзывы", туда нужно добавить фото (во вложенном файле)
Сверху сайта изменить телефон на 8(8412) 687 287
Адрес изменить на: г. Пенза, ул. Володарского, 83
Выбранный исполнитель
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