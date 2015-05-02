Необходимо добавить на сайт 40 новостей, в 40 городов России и СНГ ( 1 новость на город). Список городов выдается. Нужно: - подобрать свежие новости в сети Интернет об открытии новых магазинов, ...
Наполнение сайта
Нужно добавить 100 шрифтов на сайт http://ps-tutorials.ru/index.php?do=feedback
Заявки фрилансеров
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