Переносить видео на Ютуб

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Закрыт12 заявок180 просмотров

Добрый день! Нужна помощь в переносе видео с китайского аналога Ютуба на наш родной Ютуб. Предварительно необходимо будет находить качественные ролики (без рекламы, хорошего разрешения) по заданной тематике (промышленное оборудование).

Стоимость заливки 1 ролика 20 руб.

10 лет назад
vlogi
Вика 
42 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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