Наполнить сайты на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок208 просмотров

Добрый день!

Есть несколько сайтов на WP.

Нужно наполнить их контентом.

Контент есть, но заниматься нет времени.

Также некоторые нужно будет перевести с англ на русский, т.е. менюшки и тд…

пишем цену за наполнение.

Проектов достаточно, поэтому готов взять потом на регулярной основе!

P.S.в личку прошу не писать! без портфолио, отзывов и с отрицательными - тоже прошу не оставлять заявки!

WordPress
10 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров