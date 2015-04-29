stolov . net Написать тексты (можно посмотреть специфику на 2x3st udio.ru) , фото оттуда же, + выдам еще. русифицировать в общем и довести до подобия landing page основные ...
Наполнить сайты на WP
Добрый день!
Есть несколько сайтов на WP.
Нужно наполнить их контентом.
Контент есть, но заниматься нет времени.
Также некоторые нужно будет перевести с англ на русский, т.е. менюшки и тд…
пишем цену за наполнение.
Проектов достаточно, поэтому готов взять потом на регулярной основе!
P.S.в личку прошу не писать! без портфолио, отзывов и с отрицательными - тоже прошу не оставлять заявки!
Заявки фрилансеров
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