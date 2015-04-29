Наполнить сайты на WP

Добрый день!

Есть несколько сайтов на WP.

Нужно наполнить их контентом.

Контент есть, но заниматься нет времени.

Также некоторые нужно будет перевести с англ на русский, т.е. менюшки и тд…

пишем цену за наполнение.

Проектов достаточно, поэтому готов взять потом на регулярной основе!

P.S.в личку прошу не писать! без портфолио, отзывов и с отрицательными - тоже прошу не оставлять заявки!