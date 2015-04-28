Требуется наполнение нескольких альбомов в Вконтакте готовым контентом (копирование с сайта) по техническому заданию и с использованием готового шаблона. Требуется добавить 312 товаров и их описаний. Условия работы и оплата описаны в техническом задании. В ...
Наполнить стартовым контентом интернет-магазин
Добрый день.
Цель: перевести шаблон интернет-магазина на русский язык + заменить весь текстовый + графический контент
Необходимо перезалить контент + переименовать рубрики в интернет-магазине на русский язык.
Пример: есть тема - http://template.magebay.com/cosyonedemo1/
необходимо переименовать на русский язык все категории
перезалить картинки на сайте (подобрать подобные по стилистике)
анлийского контента не должна быть
CMS - Magento
сделать привью
Подобных интернет-магазинов будет порядка 30.
Интересует:
1. Стоимость замены контента на одном сайте?
2. Сколько по времени это может занять?
3. Когда сможете приступить?
4. Примеры проектов/портфолио
Заявки фрилансеров
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