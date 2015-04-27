Необходимо наполнить сайт примерно 4000товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт40 заявок347 просмотров

Необходимо наполнить сайт примерно 4000товаров, админ панель сайта PrestaShop. Все очень просто, тематика компании Автомасла и товары связаны с машинами. Вот поля которые необходимо будет наполнить: Название, артикул, делаем активной, краткое описание, полное описание, теги(копируем название), мата заголовок(копируем название) и мета описание(копируем название), сгенерировать чпу, галочки в структуре, запасы 10 количество, изображения, характеристики. Наполнение банально простое, даем сайт с которого взять информацию и Вы вносите ее на наш сайт. Ориентировочная цена котороую готовы платить 2-3 грн за товар, Примерное время заполнения 1 единицы 3 минуты на старте, когда вникните в работу 1-2 минуты будет хватать. Ждем предложений

PrestaShop
10 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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