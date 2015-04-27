Копипаст характеристик товара в ексель, фото товара и описание

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок141 просмотр

Нужно внести характеристики товаров в таблицу ексель, а также найти к каждому товару фото товара и тоже в папку все фото к каждому товару загрузить. В каждом товаре примерно 5-12 характеристик внести.

Примерное количество товаров 300. возможно дальнейшее сотрудничество.

Писать кто сможет сделать сегодня!

Максимально за 1 товар 5 рублей! У кого расценки выше не пишите!

10 лет назад
wmbank24
Юрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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