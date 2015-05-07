Здравствуйте, есть эксель файл со списком на 4 000 позиций (ссылок). Нужно проверить каждую ссылку на наличие картинки, и отсутствие лого на картинке, картинку с лого заменить, в позицию без картинки - добавить. У каждого ...
Поменять цены на сайте.
Здравствуйте
Нужно поменять цены на смесители и добавить новинки. Админка амиро. Меняем в режиме эксцель.
Примерно 500 позиций.
По оплате: смена цены 0,03$, добавление новой позиции 0,2$ (Название, 2 фотографии, характеристики)
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