Поменять цены на сайте.

$20
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Завершен22 заявки271 просмотр

Здравствуйте

Нужно поменять цены на смесители и добавить новинки. Админка амиро. Меняем в режиме эксцель.

Примерно 500 позиций.

По оплате: смена цены 0,03$, добавление новой позиции 0,2$ (Название, 2 фотографии, характеристики)

10 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель, все сделал качественно, рекомендую!
Мои наилучшие рекомендации. Четко ставит задачи и с оплатой не затягивает. Что еще нужно для плодотворного сотрудничества;)

Заявки фрилансеров

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад