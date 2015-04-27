Добавление товара в ин. магазин

Нужно набить интернет магазин товаром

Тематика – Секс шоп

Обьём – 600 карточек товара.

Оплата Приват24 по факту.

(50 товара закинули – оплатили) Либо целиком после проделанной работы либо по частям, но по факту.

Сроки – уже.

ТЗ:

1. Написать название

2. Выбрать категорию.

3. Написать описание, либо нагуглить и переписать на уникальный (минимально 200 символов)

4. Загрузить фото товара (от 2 шт.) (гуглится по артикулам)

5. Выбрать склад.

6. Выбрать х-ки для фильтров.

7. Вписать цену.

У меня лично уходит на 1 карточку от 3х минут.

Я в сети почти целый день. Смогу помогать, будете спрашивать.

Оплата по факту. С вас цены за 1ну карточку и № асек