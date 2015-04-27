Здравствуйте, есть эксель файл со списком на 4 000 позиций (ссылок). Нужно проверить каждую ссылку на наличие картинки, и отсутствие лого на картинке, картинку с лого заменить, в позицию без картинки - добавить. У каждого ...
Контент менеджер со знанием SEO в мото магазин
Контент менеджер со знанием SEO, удаленная работа.
Только долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество! Работы очень много. Нужно 2-3 человека. Полная занятость или почти полная занятость 6-8 часов в день, минимум 50 товаров в день.
Тематика товаров: мототехника(мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, лодочные моторы), аксессуары, экипировка, инструменты, запчасти, автомобильные аксессуары.
Что делать:
Заполнение товаров на сайте:
- поиск фото и видео, рерайт и копирайт описаний товаров с учетом SEO, заполнение SEO полей
- перевод с помощью google переводчика описания товаров с финского и английского языков, доработка перевода до логически правильного
Размещение объявлений на Avito
Редактирование цен.
Заполнение отчета о проделанной за день работе.
Сайт на UMI.CMS, работать удобно.
Все индивидуально обговаривается, четкие инструкции.
Требования:
Интерес к мото технике. Важно: нужно разбираться в технике, запчастях, инструментах, быть в теме, главное чтобы это было интересно.
Опыт в написании Seo текстов.
Внимательность, ответственность, умение самостоятельно организовывать свое рабочее время.
Наличие высокоскоростного интернета, скайпа.
Желательно знание английского языка на уровне «чтение со словарем».
Возраст от 18 лет.
График работы:
Удаленная работа. Со свободным графиком, от 6 часов в день. Минимальное количество сделанных товаров в день 50 шт.
Оплата:
Создание нового товара на сайте и авито: за 50 товаров 1000-3000 руб. в зависимости от сложности.
Корректировка цен на сайте и авито: за 50 товаров 200 руб.
Оплата обсуждается.
Испытательный срок 2 недели.
Пишите сразу:
вашу страну/город
информацию о себе
опыт в данной сфере
почему нужно выбрать именно вас
Контакты:
Скайп more-moto
Алексей
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