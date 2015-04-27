Контент менеджер со знанием SEO в мото магазин

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Закрыт25 заявок757 просмотров

Контент менеджер со знанием SEO, удаленная работа.

Только долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество! Работы очень много. Нужно 2-3 человека. Полная занятость или почти полная занятость 6-8 часов в день, минимум 50 товаров в день.

Тематика товаров: мототехника(мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, лодочные моторы), аксессуары, экипировка, инструменты, запчасти, автомобильные аксессуары.

Что делать:

Заполнение товаров на сайте:

- поиск фото и видео, рерайт и копирайт описаний товаров с учетом SEO, заполнение SEO полей

- перевод с помощью google переводчика описания товаров с финского и английского языков, доработка перевода до логически правильного

Размещение объявлений на Avito

Редактирование цен.

Заполнение отчета о проделанной за день работе.

Сайт на UMI.CMS, работать удобно.

Все индивидуально обговаривается, четкие инструкции.

Требования:

Интерес к мото технике. Важно: нужно разбираться в технике, запчастях, инструментах, быть в теме, главное чтобы это было интересно.

Опыт в написании Seo текстов.

Внимательность, ответственность, умение самостоятельно организовывать свое рабочее время.

Наличие высокоскоростного интернета, скайпа.

Желательно знание английского языка на уровне «чтение со словарем».

Возраст от 18 лет.

График работы:

Удаленная работа. Со свободным графиком, от 6 часов в день. Минимальное количество сделанных товаров в день 50 шт.

Оплата:

Создание нового товара на сайте и авито: за 50 товаров 1000-3000 руб. в зависимости от сложности.

Корректировка цен на сайте и авито: за 50 товаров 200 руб.

Оплата обсуждается.

Испытательный срок 2 недели.

Пишите сразу:

вашу страну/город

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Контакты:

more-moto.ru

[email protected]

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Алексей

10 лет назад
more-moto
Алексей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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