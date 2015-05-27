Сделать в Html формате шаблон УПД. Файл образец xls прикрепил. Это основной бухгалтерский документ, жестко регламентирован его формат - размеры ячеек, положение тип линий, размер шрифта. Нужно сделать один в один с образцом. ...
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Мото магазин. Прямой заказчик.
Собираем команду для развития магазина.
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
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Здравствуйте! Требуется настроить аналитику Roistat, соединить по Api с сайтом и срм. Пишите, пожалуйста, только если уже был опыт настройки Roistat по Api. Сайт интернет магазина на WP. Crm Onebox. С ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Синхронизация односторонняя из CRM Onebox в Roistat Сайт на Wordpress. Из сайта в Onebox уже предаются товары и заказы по Api Что сделать: Передавать поле Roistat, статус заказ (новый, в работе, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Контент менеджер со знанием SEO, удаленная постоянная работа. Если вы это читаете, значит вакансия еще актуальна, пишите! Только долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество! Работы очень много. Нужно 3-4 человека. Полная занятость, ...Наполнение сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Контент менеджер со знанием SEO, удаленная работа. Только долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество! Работы очень много. Нужно 2-3 человека. Полная занятость или почти полная занятость 6-8 часов в день, минимум 50 товаров в день. ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад