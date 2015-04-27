Здравствуйте, есть эксель файл со списком на 4 000 позиций (ссылок). Нужно проверить каждую ссылку на наличие картинки, и отсутствие лого на картинке, картинку с лого заменить, в позицию без картинки - добавить. У каждого ...
Дизайн таблицы
Есть таблица, которую нужно будет встроить на сайт.
Задание заключается в том, что таблицу нужно стильно, качественно и удобно для восприятия отредактировать. Нужна таблица в формате xls.
Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда - за понравившуюся работу заплатим 7$.
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