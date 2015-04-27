Дизайн таблицы

Есть таблица, которую нужно будет встроить на сайт.

Задание заключается в том, что таблицу нужно стильно, качественно и удобно для восприятия отредактировать. Нужна таблица в формате xls.

Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда - за понравившуюся работу заплатим 7$.