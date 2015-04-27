Дизайн таблицы

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок155 просмотров

Есть таблица, которую нужно будет встроить на сайт.

Задание заключается в том, что таблицу нужно стильно, качественно и удобно для восприятия отредактировать. Нужна таблица в формате xls.

Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда - за понравившуюся работу заплатим 7$.

10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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