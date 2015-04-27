Наполнение сайта мобильной тематики

Нужно наполнить сайт тематики игры и приложения под Андроид. Сайт на движке ДЛЕ.

Пост должен состоять из:

Постер

Описание (рерайт 500+ знаков). Можно и без рерайта, просто само наполнение, указывайте это вместе с ценой.

Ссылка на google.play

Скриншоты

Видео youtube, если есть

Количество постов в день не ограничено. Сайт с нуля, потому добавлять нужно много.

Контент берем по порядку https://play.google.com/store/apps/collection/topselling_free?hl=ru

Предлагайте цены