Требуется наполнение альбомов в Вконтакте готовым контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок190 просмотров

Требуется наполнение нескольких альбомов в Вконтакте готовым контентом (копирование с сайта) по техническому заданию и с использованием готового шаблона. Требуется добавить 312 товаров и их описаний. Условия работы и оплата описаны в техническом задании. В случаем успешного выполнения задания возможно долгосрочное сотрудничество. Аналогичные задачи возникают периодически. А в планах -- много подобной работы.

Жду Ваших предложений и примеров работ. Пишите в личку!

Будут вопросы -- пишите!

С уважением, Евгений

10 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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