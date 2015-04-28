Требуется наполнение альбомов в Вконтакте готовым контентом

Требуется наполнение нескольких альбомов в Вконтакте готовым контентом (копирование с сайта) по техническому заданию и с использованием готового шаблона. Требуется добавить 312 товаров и их описаний. Условия работы и оплата описаны в техническом задании. В случаем успешного выполнения задания возможно долгосрочное сотрудничество. Аналогичные задачи возникают периодически. А в планах -- много подобной работы.

Жду Ваших предложений и примеров работ. Пишите в личку!

Будут вопросы -- пишите!

С уважением, Евгений