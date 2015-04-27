Заполнение карточек товара

Всем привет, нужно заполнять интернет магазин товарами. Я вам даю товары с картинками, вы пишите описание в 500зн и закидываете товар в магазин, доступ к админке дам и все объясню. Админка опенкарт. 1 карточка 15р кто готов приступить сейчас? Остовляйте скайп для связи, оплата (яндекс, веб мани, можно на карточку но коммисию за перевод тогда с Вас) оплачиваю каждые 50 товаров после проверки. Товары женское нижнее белье и одежда.