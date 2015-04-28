Создание стильной таблицы в Excel

Необходимо стильно отредактировать таблицу в Excel, чтобы она была удобна для восприятия. Эта таблица будет встраиваться на сайт интернет-магазина ювелирных изделий.

Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда — за понравившуюся работу заплатим 7$.