Создание стильной таблицы в Excel

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок202 просмотра

Необходимо стильно отредактировать таблицу в Excel, чтобы она была удобна для восприятия. Эта таблица будет встраиваться на сайт интернет-магазина ювелирных изделий.

Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда — за понравившуюся работу заплатим 7$.

10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров