Необходимо срочно в течение 2х дней разработать доп.страницу (раздел) "конкурс "Длинная коса-2015" к действующему сайту (сайт сделан на CMS Joomla). Для этого необходимо доработать следующие технические ...
Создание стильной таблицы в Excel
Необходимо стильно отредактировать таблицу в Excel, чтобы она была удобна для восприятия. Эта таблица будет встраиваться на сайт интернет-магазина ювелирных изделий.
Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда — за понравившуюся работу заплатим 7$.
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