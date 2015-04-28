Требуется наполнить сайт-каталог товарами из другого сайта (см. вложение) Сайт на MODx revo Что нужно переносить: по 10 товаров из каждого раздела. Заголовок фото цена артикул ...
Разработка дополнительной страницы (раздела) к действ.сайту (Joomla)
Необходимо срочно в течение 2х дней разработать доп.страницу (раздел) "конкурс "Длинная коса-2015" к действующему сайту (сайт сделан на CMS Joomla). Для этого необходимо доработать следующие технические возможности:
I. На главной странице размещен логотип и фон (картинка девушка с длинными косами), название конкурса и ссылки. Ссылки:
-Участницы;
-О конкурсе;
-Требования;
-Партнеры;
-Архив (фотографии с предыдущих конкурсов).
II. После сбора фотографий (срок 30 апреля 2015 г.) участниц в редакции, 1 мая на портале размещаются все анкеты участниц. Голосование пройдет с 1 мая по 31 мая 2015 г.
III. В разделе «Участницы» размещены анкеты с кратким описанием (имя, возраст, длина кос, улус) участников с 1 фотографией. По нажатию на фотографию происходит переход на страничку участницы, где доступно для просмотра остальные (всего 3 штуки) фотографии и полная характеристика участниц.
Также в этом разделе «Участницы» размещены анкеты от 4 до 6 участниц и расположена кнопка «Далее», при нажатии на которую появляются анкеты других участниц.
Для голосования под каждой фотографией участницы размещена кнопка «Мне нравиться» в стиле колокольчик, при нажатии на которой производиться голосование.
ВАЖНО! Для голосования необходимо зарегистрироваться на портале «____».
IV. В разделе «Требование конкурса » прилагается положение конкурса.
V. В разделе «Партнеры» прилагается логотипы организаторов конкурса :
VI. В разделе «Архив» могут увидеть видеосъемки и фотографии с предыдущих конкурсов, а также интересные фотографии и видео со всех уголков земного шара (девушки с длинными косами).
ждем ваши предложения. Сразу цену. и важно чтобы успели сделать за день-два.
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