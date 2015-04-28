Разработка дополнительной страницы (раздела) к действ.сайту (Joomla)

Необходимо срочно в течение 2х дней разработать доп.страницу (раздел) "конкурс "Длинная коса-2015" к действующему сайту (сайт сделан на CMS Joomla). Для этого необходимо доработать следующие технические возможности:

I. На главной странице размещен логотип и фон (картинка девушка с длинными косами), название конкурса и ссылки. Ссылки:

-Участницы;

-О конкурсе;

-Требования;

-Партнеры;

-Архив (фотографии с предыдущих конкурсов).

II. После сбора фотографий (срок 30 апреля 2015 г.) участниц в редакции, 1 мая на портале размещаются все анкеты участниц. Голосование пройдет с 1 мая по 31 мая 2015 г.

III. В разделе «Участницы» размещены анкеты с кратким описанием (имя, возраст, длина кос, улус) участников с 1 фотографией. По нажатию на фотографию происходит переход на страничку участницы, где доступно для просмотра остальные (всего 3 штуки) фотографии и полная характеристика участниц.

Также в этом разделе «Участницы» размещены анкеты от 4 до 6 участниц и расположена кнопка «Далее», при нажатии на которую появляются анкеты других участниц.

Для голосования под каждой фотографией участницы размещена кнопка «Мне нравиться» в стиле колокольчик, при нажатии на которой производиться голосование.

ВАЖНО! Для голосования необходимо зарегистрироваться на портале «____».

IV. В разделе «Требование конкурса » прилагается положение конкурса.

V. В разделе «Партнеры» прилагается логотипы организаторов конкурса :

VI. В разделе «Архив» могут увидеть видеосъемки и фотографии с предыдущих конкурсов, а также интересные фотографии и видео со всех уголков земного шара (девушки с длинными косами).

ждем ваши предложения. Сразу цену. и важно чтобы успели сделать за день-два.