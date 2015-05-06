Требуется наполнить сайт-каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен21 заявка281 просмотр

Требуется наполнить сайт-каталог товарами из другого сайта (см. вложение)

Сайт на MODx revo

Что нужно переносить: по 10 товаров из каждого раздела.

Заголовок

фото

цена

артикул

наличие

Срок 2 дня

Оплата сдельная, рассматриваю долговременное сотрудничество.

Плачу по курсу у.е. = 50 р.

Сбербанк, Вебмани, Киви, безнал

MODX
10 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Татьяне за оперативность и качественную работу!
Владимир предоставил исчерпывающее тз, оперативно оплатил работу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнить стартовым контентом интернет-магазин

    Добрый день. Цель: перевести шаблон интернет-магазина на русский язык + заменить весь текстовый + графический контент Необходимо перезалить контент + переименовать рубрики в интернет-магазине на русский язык. ...

    Magento
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется наполнение альбомов в Вконтакте готовым контентом

    Требуется наполнение нескольких альбомов в Вконтакте готовым контентом (копирование с сайта) по техническому заданию и с использованием готового шаблона. Требуется добавить 312 товаров и их описаний. Условия работы и оплата описаны в техническом задании. В ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение карточек товара

    Всем привет, нужно заполнять интернет магазин товарами. Я вам даю товары с картинками, вы пишите описание в 500зн и закидываете товар в магазин, доступ к админке дам и все объясню. Админка опенкарт. 1 карточка 15р ...

    Opencart
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товаров в интернет магазин на английском языке

    Добавлять товары в интернет магазин на английском языке добавление товаров, обработка фото Требования: 1. Знание английского в совершенстве (магазин на английском языке) Рерайт текстов и их дополнение. 2. Навыки работы в CMS Мадженто, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта мобильной тематики

    Нужно наполнить сайт тематики игры и приложения под Андроид. Сайт на движке ДЛЕ. Пост должен состоять из: Постер Описание (рерайт 500+ знаков). Можно и без рерайта, просто само наполнение, указывайте это вместе ...

    Android
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товара в ин. магазин

    Нужно набить интернет магазин товаром Тематика – Секс шоп Обьём – 600 карточек товара. Оплата Приват24 по факту. (50 товара закинули – оплатили) Либо целиком после проделанной работы ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн таблицы

    $7

    Есть таблица, которую нужно будет встроить на сайт. Задание заключается в том, что таблицу нужно стильно, качественно и удобно для восприятия отредактировать. Нужна таблица в формате xls. Предлагайте свои ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер со знанием SEO в мото магазин

    Контент менеджер со знанием SEO, удаленная работа. Только долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество! Работы очень много. Нужно 2-3 человека. Полная занятость или почти полная занятость 6-8 часов в день, минимум 50 товаров в день. ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение карточек товара

    Всем привет нужно заполнять карточки товара. То есть даю доступ в админку опенкарт все объясняю и вы заполняете карточки товара, загружаете фото, простовляете цены, размеры, цвета, и пишите описание в 500зн(уникальное). 1 карточка 15р, оплачиваю ...

    Opencart
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад