Корректировка на Drupal

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки106 просмотров

Доброго дня!

Нужные ну уж очень небольшие корректировки по двум сайтам на друпале.

Шрифты, что то поехало, что то подправить.

Оплата WMR или перевод на карту!

Drupal
10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$11
1 день
Быстро! Качественно! Разумно! Рекомендую к сотрудничеству! Еще раз спасибо!
Четко поставлены задачи. Быстрая оплата. Все супер, рекомендую!

Заявки фрилансеров

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад