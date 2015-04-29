Необходимо стильно отредактировать таблицу в Excel, чтобы она была удобна для восприятия. Эта таблица будет встраиваться на сайт интернет-магазина ювелирных изделий. Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда — за понравившуюся работу заплатим ...
Корректировка на Drupal
Доброго дня!
Нужные ну уж очень небольшие корректировки по двум сайтам на друпале.
Шрифты, что то поехало, что то подправить.
Оплата WMR или перевод на карту!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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