Опубликовать 50-200 объявлений в максимум источниках

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки165 просмотров

Объем: 50–200 объявлений.

Регионы: по всей России.

Тип: Составные, с большим кол-вом текста (Товарные).

Где: Доски объявлений, авито, irr и другие.

Условия: Опыт работы с массовым постингом обязателен.

10 лет назад
eventually
Елена 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров