Доработка до landing page

stolov . net

Написать тексты (можно посмотреть специфику на 2x3st udio.ru) , фото оттуда же, + выдам еще. русифицировать в общем и довести до подобия landing page

основные задачи

- выбрать из имеющихся или найти картинки по теме для фона - красивые столешницы.

- добавить фейсов с отзывами.. скажем до 4х

- для галереи вышлю фотки - заменить

- перенести то что есть из новостей на 2x3studio.ru в блог

- заменить карту на яндексовскую

тексты - переписать так чтобы всё красиво вписывалось в текущий шаблон. основные направления - столешницы, раковины, барные стойки, подоконники из искуственного камня

рассмотрю предложения по дополнениям

сроки - как обычно - позавчера,

указывайте ценник, задавайте вопросы