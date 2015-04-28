Объем: 50–200 объявлений. Регионы: по всей России. Тип: Составные, с большим кол-вом текста (Товарные). Где: Доски объявлений, авито, irr и другие. Условия: Опыт работы с массовым постингом обязателен.
Доработка до landing page
stolov . net
Написать тексты (можно посмотреть специфику на 2x3st udio.ru) , фото оттуда же, + выдам еще. русифицировать в общем и довести до подобия landing page
основные задачи
- выбрать из имеющихся или найти картинки по теме для фона - красивые столешницы.
- добавить фейсов с отзывами.. скажем до 4х
- для галереи вышлю фотки - заменить
- перенести то что есть из новостей на 2x3studio.ru в блог
- заменить карту на яндексовскую
тексты - переписать так чтобы всё красиво вписывалось в текущий шаблон. основные направления - столешницы, раковины, барные стойки, подоконники из искуственного камня
рассмотрю предложения по дополнениям
сроки - как обычно - позавчера,
указывайте ценник, задавайте вопросы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Ищу 1-2 человек для наполнения сайта. Около 100-120 позиций для начала. сайт на джумле. наполнять нужно сайт кроссовок.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Доброго дня! Нужные ну уж очень небольшие корректировки по двум сайтам на друпале. Шрифты, что то поехало, что то подправить. Оплата WMR или перевод на карту!Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $7
Необходимо стильно отредактировать таблицу в Excel, чтобы она была удобна для восприятия. Эта таблица будет встраиваться на сайт интернет-магазина ювелирных изделий. Предлагайте свои варианты и выставляйте сюда — за понравившуюся работу заплатим ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо срочно в течение 2х дней разработать доп.страницу (раздел) "конкурс "Длинная коса-2015" к действующему сайту (сайт сделан на CMS Joomla). Для этого необходимо доработать следующие технические ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить сайт-каталог товарами из другого сайта (см. вложение) Сайт на MODx revo Что нужно переносить: по 10 товаров из каждого раздела. Заголовок фото цена артикул ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Цель: перевести шаблон интернет-магазина на русский язык + заменить весь текстовый + графический контент Необходимо перезалить контент + переименовать рубрики в интернет-магазине на русский язык. ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнение нескольких альбомов в Вконтакте готовым контентом (копирование с сайта) по техническому заданию и с использованием готового шаблона. Требуется добавить 312 товаров и их описаний. Условия работы и оплата описаны в техническом задании. В ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет, нужно заполнять интернет магазин товарами. Я вам даю товары с картинками, вы пишите описание в 500зн и закидываете товар в магазин, доступ к админке дам и все объясню. Админка опенкарт. 1 карточка 15р ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад