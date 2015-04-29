Добрый день! Есть несколько сайтов на WP. Нужно наполнить их контентом. Контент есть, но заниматься нет времени. Также некоторые нужно будет перевести с ...
Размещение новостей
Необходимо добавить на сайт 40 новостей, в 40 городов России и СНГ ( 1 новость на город). Список городов выдается.
Нужно:
- подобрать свежие новости в сети Интернет об открытии новых магазинов, презентациях брендов и т.д. (кроме акций, скидок, распродаж, снижения цен и т.д.);
- написать уникальный текст новости на 1000 зн без пробелов, без копипаста, новость должна быть актуальной, не более 5 дневной давности;
- добавить через админку новость на сайт + 2 фотки
Расценки: 1 размещенная новость с фотками = 50р.
Оставляйте номера скайпа для связи здесь или пишите сообщения ТОЛЬКО в личку.
Заявки фрилансеров
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