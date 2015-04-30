Поиск досок и форумов

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Закрытнет заявок120 просмотров

Для проекта по грузоперевозкам, нужен специалист по трафику.

Поиск тематичных досок и форумов, размещение на них объявлений.

Для нас главное отклик, а не количество, поэтому площадки размещения должны отбираться строго по нише и региону.

Срок выполнения 1 неделя

От вас бюджет, отзывы, примеры выполненных проектов.

Для фрилансеров из России.

Для связи указывайте телефон..

10 лет назад
Nadia01
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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