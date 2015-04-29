Необходимо добавить на сайт 40 новостей, в 40 городов России и СНГ ( 1 новость на город). Список городов выдается. Нужно: - подобрать свежие новости в сети Интернет об открытии новых магазинов, ...
Добавить картинки и описаниние на 2 000 поз. в интернет-магазине на 1С
Добавить картинки и описание (1-2 коротких предложения) на 2 000 позиций в интернет-магазине на 1С - Битрикс,
тематика: строительство и ремонт.
Подбирать картинки и текста необходимо самостоятельно в интернете.
Заявки фрилансеров
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