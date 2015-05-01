Парсер товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок210 просмотров

С праздничком!

Есть магазин на OpenCart, требуется налолнить его товарами - спарсить их для категорий Спорт и Тузизм.

С картинками, описанием, отзывами, ценой

Opencart
10 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Размещение новостей

    $35

    Необходимо добавить на сайт 40 новостей, в 40 городов России и СНГ ( 1 новость на город). Список городов выдается. Нужно: - подобрать свежие новости в сети Интернет об открытии новых магазинов, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование карточек товара

    $10

    Требуется контент менеджер для редактирования карточек товара на сайте. Карточки уже есть, необходимо добавлять цену, фотографий 2-3 шт, описание и мета-теги. товаров - 100. описания под кросовки. ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поиск досок и форумов

    Для проекта по грузоперевозкам, нужен специалист по трафику. Поиск тематичных досок и форумов, размещение на них объявлений. Для нас главное отклик, а не количество, поэтому площадки размещения должны отбираться строго по ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайт

    $30

    Здравствуйте. Нужен человек для наполнения сайта. (размещение товаров и статей, строго копипаст) Предлагайте коридор цен за размещение 1 статьи (без написания). Наполнение 1 товара. пиште в проект, приступить можно будет и сегодня. Если у Вас ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить картинки и описаниние на 2 000 поз. в интернет-магазине на 1С

    Добавить картинки и описание (1-2 коротких предложения) на 2 000 позиций в интернет-магазине на 1С - Битрикс, тематика: строительство и ремонт. Подбирать картинки и текста необходимо самостоятельно в интернете.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переносить видео на Ютуб

    Добрый день! Нужна помощь в переносе видео с китайского аналога Ютуба на наш родной Ютуб. Предварительно необходимо будет находить качественные ролики (без рекламы, хорошего разрешения) по заданной тематике (промышленное оборудование). Стоимость заливки ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайты на WP

    Добрый день! Есть несколько сайтов на WP. Нужно наполнить их контентом. Контент есть, но заниматься нет времени. Также некоторые нужно будет перевести с ...

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка до landing page

    stolov . net Написать тексты (можно посмотреть специфику на 2x3st udio.ru) , фото оттуда же, + выдам еще. русифицировать в общем и довести до подобия landing page основные ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад