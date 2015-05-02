Интернет-магазин автомобильной продукции, на Webasyst Есть 2 сайта, по ним нужно добавлять товары. Текст минимально рерайтить, фото можно копировать. Если нужно - добавлять файлы видео и инструкций на страницу товара + заполнить ...
Наполнение сайта
Есть такой шаблон
http://shopping.mydisk.net.ua/index.php/en/
Требуется его наполнять товарами
Пример товаров в архиве
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно заполнить интернет-магазин (движок opencart). В прикрепленном файле 25 000 товаров. Из файла берутся цена и наименование товара. Нужно найти картинку, описание, производителя и по возможности характеристики товара. Остальные поля игнорируются. Заполнение на одном языке(русском). ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно добавить 100 шрифтов на сайт http://ps-tutorials.ru/index.php?do=feedbackНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
С праздничком! Есть магазин на OpenCart, требуется налолнить его товарами - спарсить их для категорий Спорт и Тузизм. С картинками, описанием, отзывами, ценойНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеются товары в excel, нужно их выгрузить в магазин opencart.. Кто сможет сделать подобную работу?Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется контент менеджер для редактирования карточек товара на сайте. Карточки уже есть, необходимо добавлять цену, фотографий 2-3 шт, описание и мета-теги. товаров - 100. описания под кросовки. ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Для проекта по грузоперевозкам, нужен специалист по трафику. Поиск тематичных досок и форумов, размещение на них объявлений. Для нас главное отклик, а не количество, поэтому площадки размещения должны отбираться строго по ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужен человек для наполнения сайта. (размещение товаров и статей, строго копипаст) Предлагайте коридор цен за размещение 1 статьи (без написания). Наполнение 1 товара. пиште в проект, приступить можно будет и сегодня. Если у Вас ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
С сервера http://23.88.128.38/ нужно перекачать все файлы с папками на другой сервер На http://23.88.128.38/ рута нет На другой естьНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добавить картинки и описание (1-2 коротких предложения) на 2 000 позиций в интернет-магазине на 1С - Битрикс, тематика: строительство и ремонт. Подбирать картинки и текста необходимо самостоятельно в интернете.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад