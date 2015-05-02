Наполнение сайта

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Закрыт19 заявок282 просмотра

Есть такой шаблон

http://shopping.mydisk.net.ua/index.php/en/

Требуется его наполнять товарами

Пример товаров в архиве

10 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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