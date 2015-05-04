Необходимо подобрать тематические фотографии по странам. Страны: Австралия, Германия, Польша, Китай, Испания, Италия, Франция, Греция, Литва, Голандия, Чехия 1. Подобрать 11 красивых фоновых фото передающие атмосферу конкретной страны. ...
Раскидывать ссылки по авто тематике
Ищу людей которые могут раскидывать ссылки по сайтам. Нужно 2–3 человека. Возраст не имеет значения. Главное чтоб умел сочинять предложения и правильно подобрать текст к фразе. Раскидывать ссылки надо будет по авто тематике.
1 ссылка добавленная на сайт оценивается в 50 рублей.
-Требования к сайту и домену на которых размещать ссылки
1. Сайт должен находиться на первой странице выдаче некоторых сч и вч запросов по авто тематике
2. Страница на которой будет производиться размещение должа быть проиндексированна
3. Сайт не должен превышать 500 исходящих ссылок
Пункт 2 и 3 можно проверять через плагин браузера RDS bar
- В эксель указывайте адрес страницы где разместили пост + ключевое слово по которой был найден сайт.
-На одном сайте размещайте не более 2 ссылок. 1 ссылка будет оцениваться в 50 руб вторая ссылка на этом же сайте в 20 руб.
-за 10 дней вам надо добавить на сайты не более 7–10 постов с ссылкой (vazbest.ru)
-Оплата за ссылки производиться на киви кошелек. Спустя 6–7 дне после размещения постов. Оплата только за оставшиеся (не удоленные модераторами) ссылки
Заявки фрилансеров
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