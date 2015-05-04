Раскидывать ссылки по авто тематике

Ищу людей которые могут раскидывать ссылки по сайтам. Нужно 2–3 человека. Возраст не имеет значения. Главное чтоб умел сочинять предложения и правильно подобрать текст к фразе. Раскидывать ссылки надо будет по авто тематике.

1 ссылка добавленная на сайт оценивается в 50 рублей.

-Требования к сайту и домену на которых размещать ссылки

1. Сайт должен находиться на первой странице выдаче некоторых сч и вч запросов по авто тематике

2. Страница на которой будет производиться размещение должа быть проиндексированна

3. Сайт не должен превышать 500 исходящих ссылок

Пункт 2 и 3 можно проверять через плагин браузера RDS bar

- В эксель указывайте адрес страницы где разместили пост + ключевое слово по которой был найден сайт.

-На одном сайте размещайте не более 2 ссылок. 1 ссылка будет оцениваться в 50 руб вторая ссылка на этом же сайте в 20 руб.

-за 10 дней вам надо добавить на сайты не более 7–10 постов с ссылкой (vazbest.ru)

-Оплата за ссылки производиться на киви кошелек. Спустя 6–7 дне после размещения постов. Оплата только за оставшиеся (не удоленные модераторами) ссылки