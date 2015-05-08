Есть интернет магазин с товаром с иностранного сайта.(парсеный) Эти товары надо отредактировать. Нужно: 1) Зайти в каждую карточку товара, но только в те, которые отключены! 2) Отредактировать Название товара, Пример: ...
Необходимо подобрать тематические фотографии по странам.
Необходимо подобрать тематические фотографии по странам.
Страны: Австралия, Германия, Польша, Китай, Испания, Италия, Франция, Греция, Литва, Голандия, Чехия
1. Подобрать 11 красивых фоновых фото передающие атмосферу конкретной страны.
Размер: 2560*800 или хотя бы 1700*675
Формат: *.jpg
2. Подобрать 11 красивых людей, желательно девушек, с флагом конкретной страны. обязательно должно вписываться на подобраном заранее фоне.
Обязательно обрезать все лишнее, фон картинки - прозрачный, только формат *.png
Размер:
Ширина от 200 до 570
Высота от 350 до 500
3. Подобрать фотографии лиц для отзывов - 33 шт.
Желательно что бы фотки небыли из соц.сетей с укр.территории.
Размер: 128*128
Формат: *.jpg
ВЕС КАРТИНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ УМЕРЕННЫМ.
Оставляйте заявки с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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