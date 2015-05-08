Необходимо подобрать тематические фотографии по странам.

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Завершен16 заявок372 просмотра

Необходимо подобрать тематические фотографии по странам.

Страны: Австралия, Германия, Польша, Китай, Испания, Италия, Франция, Греция, Литва, Голандия, Чехия

1. Подобрать 11 красивых фоновых фото передающие атмосферу конкретной страны.

Размер: 2560*800 или хотя бы 1700*675

Формат: *.jpg

2. Подобрать 11 красивых людей, желательно девушек, с флагом конкретной страны. обязательно должно вписываться на подобраном заранее фоне.

Обязательно обрезать все лишнее, фон картинки - прозрачный, только формат *.png

Размер:

Ширина от 200 до 570

Высота от 350 до 500

3. Подобрать фотографии лиц для отзывов - 33 шт.

Желательно что бы фотки небыли из соц.сетей с укр.территории.

Размер: 128*128

Формат: *.jpg

ВЕС КАРТИНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ УМЕРЕННЫМ.

Оставляйте заявки с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ.

Спасибо.

10 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gridius13
Орест 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$8
2 дня
Старательный. Цена соответсвует качеству. С поставленной задачей справился.
Чудовий роботодавець рекомендую!

Заявки фрилансеров

gridius13
Орест 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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