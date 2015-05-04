Необходимо в создать календарь мероприятий, включая международные на 2015 год: конференции, семинары, круглые столы, бизнес-бранчи Сферы по которым нужно собрать мероприятия (геодезия, геология, экология, оценка, ...
Наполнение магазина товарами
Наполнить магазин на Joomla товарами, всего будет около 1000 товаров. Информация берется с другого интернет магазина (фото, названия и т.д.)
В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (skype предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.
Пожалуйста не пишите мне в личку или на почту, только в проект.
Заявки фрилансеров
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