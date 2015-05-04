Наполнение магазина товарами

Наполнить магазин на Joomla товарами, всего будет около 1000 товаров. Информация берется с другого интернет магазина (фото, названия и т.д.)

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (skype предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

Пожалуйста не пишите мне в личку или на почту, только в проект.