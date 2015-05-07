Наполнить каталог сайта товарами

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Завершен4 заявки229 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на Joomla. Использует JoomShopping для отображения каталога с товарами.

Необходимо:

1. Создать структуру каталога, как на сайте navien.ru в пункте меню "Продукция".

2. Заполнить каталог товарами с сайта navien.ru. Достаточно добавить фотографию и описание товара, которое идет справа от картинки на оригинальном сайте.

3. Работу необходимо сделать до 8:00 мск.

Внимание! Оплата за работу будет производиться через PayPal.

Жду ваших предложений.

Спасибо.

Joomla
10 лет назад
d1esel
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

LisGD
36 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отлично и в срок выполнена работа! Рекомендую!
всё отлично с ТЗ и оплатой. рекомендую

Заявки фрилансеров

LisGD
36 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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