Наполнить каталог сайта товарами

Добрый день!

Есть сайт на Joomla. Использует JoomShopping для отображения каталога с товарами.

Необходимо:

1. Создать структуру каталога, как на сайте navien.ru в пункте меню "Продукция".

2. Заполнить каталог товарами с сайта navien.ru. Достаточно добавить фотографию и описание товара, которое идет справа от картинки на оригинальном сайте.

3. Работу необходимо сделать до 8:00 мск.

Внимание! Оплата за работу будет производиться через PayPal.

Жду ваших предложений.

Спасибо.