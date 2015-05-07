Необходимо в создать календарь мероприятий, включая международные на 2015 год: конференции, семинары, круглые столы, бизнес-бранчи Сферы по которым нужно собрать мероприятия (геодезия, геология, экология, оценка, ...
Наполнить каталог сайта товарами
Добрый день!
Есть сайт на Joomla. Использует JoomShopping для отображения каталога с товарами.
Необходимо:
1. Создать структуру каталога, как на сайте navien.ru в пункте меню "Продукция".
2. Заполнить каталог товарами с сайта navien.ru. Достаточно добавить фотографию и описание товара, которое идет справа от картинки на оригинальном сайте.
3. Работу необходимо сделать до 8:00 мск.
Внимание! Оплата за работу будет производиться через PayPal.
Жду ваших предложений.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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