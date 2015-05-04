Ищу людей которые могут раскидывать ссылки по сайтам. Нужно 2–3 человека. Возраст не имеет значения. Главное чтоб умел сочинять предложения и правильно подобрать текст к фразе. Раскидывать ссылки надо будет по авто тематике. 1 ...
Наполнить группу постами и настроить автопостинг
Необходимо настроить автопостинг в группу VK на 700+ постов(по 2-3 в день получается), потом по кругу. Тематика саморазвитие.
Посты можно подсматривать в тематических группах, при необходимости делать рерайт текста.
На фотки воткнуть логотип группы.
Если сможете вести группу, отвечать на вопросы людей, вообще будет гут.
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