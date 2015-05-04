Наполнить группу постами и настроить автопостинг

Необходимо настроить автопостинг в группу VK на 700+ постов(по 2-3 в день получается), потом по кругу. Тематика саморазвитие.

Посты можно подсматривать в тематических группах, при необходимости делать рерайт текста.

На фотки воткнуть логотип группы.

Если сможете вести группу, отвечать на вопросы людей, вообще будет гут.