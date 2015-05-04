Создать календарь мероприятий на 2015 год

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Закрыт2 заявки294 просмотра

Необходимо в создать календарь мероприятий, включая международные на 2015 год:

конференции,

семинары,

круглые столы,

бизнес-бранчи

Сферы по которым нужно собрать мероприятия (геодезия, геология, экология, оценка, экспертиза, кадастр):

- градостроительная деятельность,

- кадастр недвижимости и регистрация прав,

- геодезия и картография,

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания,

- оценка имущества и бизнеса,

- строительная и другие виды экспертиз (геологическая, землеустроительная, проектной документации, промышленной безопасности и т.д.)

+ обязательное ежемесячное обновление, отслеживание переносов и отмены мероприятий

Результат в виде таблицы, детальность по дням

Состав: месяц, дата и время, город, название, сайт

Россия, СНГ, Страны Европы

Предложения в пожалуйста направляйте в проект.

10 лет назад
anatoly_ivanov1
Иванов 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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