Необходимо в создать календарь мероприятий, включая международные на 2015 год: конференции, семинары, круглые столы, бизнес-бранчи Сферы по которым нужно собрать мероприятия (геодезия, геология, экология, оценка, ...
Заполнить файл импорта товара в магазин
Добрый день!
Необходимо заполнить Эксель файл внесения товара в магазин. Пример приложен, всего 172 позиции. Желтым выделены столбцы, которые нужно заполнять.
category_path - (название категории) - сумки (сумки/рюкзаки/аксессуары/(Сумки для ноутбука/портфели)/(Портмоне/кошельки)/Женская коллекция - выбираем исходя из описания.
product_s_desc -(краткое описание) - берем из описания
file_url - (Название фото товара. Все названия вводим без пробелов. Если фоток несколько, вводим через запятую. Все фото должны находиться в одной отдельной папке.) Предоставляются ФОТО, они разложены по папкам названным по артикулу и имеют имя 1.jpg и т.д.. Необходимо все фото объединить в одну папку и переименовать по принципу - если артикул FRM01, то все фото FRM01.jpg, FRM01-2.jpg, FRM01-3.jpg и т.д. (исходя из кол-ва фото в папке) ВАЖНО ПЕРВОЕ ФОТО например FRM01.jpg должно быть ГЛАВНЫМ, т.е. изображение в фаз без размеров и т.д. (как правило это 1 или 2 фотография)
custom_value (Размер) указывается в формате 43 х 33 х 15 см
product_weight (Вес) указывается в граммах
Пример в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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