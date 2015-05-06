Заполнить файл импорта товара в магазин

Добрый день!

Необходимо заполнить Эксель файл внесения товара в магазин. Пример приложен, всего 172 позиции. Желтым выделены столбцы, которые нужно заполнять.

category_path - (название категории) - сумки (сумки/рюкзаки/аксессуары/(Сумки для ноутбука/портфели)/(Портмоне/кошельки)/Женская коллекция - выбираем исходя из описания.

product_s_desc -(краткое описание) - берем из описания

file_url - (Название фото товара. Все названия вводим без пробелов. Если фоток несколько, вводим через запятую. Все фото должны находиться в одной отдельной папке.) Предоставляются ФОТО, они разложены по папкам названным по артикулу и имеют имя 1.jpg и т.д.. Необходимо все фото объединить в одну папку и переименовать по принципу - если артикул FRM01, то все фото FRM01.jpg, FRM01-2.jpg, FRM01-3.jpg и т.д. (исходя из кол-ва фото в папке) ВАЖНО ПЕРВОЕ ФОТО например FRM01.jpg должно быть ГЛАВНЫМ, т.е. изображение в фаз без размеров и т.д. (как правило это 1 или 2 фотография)

custom_value (Размер) указывается в формате 43 х 33 х 15 см

product_weight (Вес) указывается в граммах

Пример в приложении.