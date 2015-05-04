Наполнение интернет магазина на Битрикс

Необходимо наполнят сайт на Битрикс. Пример карточки товара - www.plc.ru/catalog/vfd_ch2000/vfd450ch43a-21/

Необходимо много всего добавлять и корректировать. Предпочтение исполнителям из Москвы, но не требование. Просто так спокойней ))

Напишите, пожалуйста, бюджет на подобную карточку товаров и сроки заполнения 100 штук. Сколько времени в день можете уделять заполнению сайта?