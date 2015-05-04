Наполнение интернет магазина на Битрикс

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Закрыт22 заявки278 просмотров

Необходимо наполнят сайт на Битрикс. Пример карточки товара - www.plc.ru/catalog/vfd_ch2000/vfd450ch43a-21/

Необходимо много всего добавлять и корректировать. Предпочтение исполнителям из Москвы, но не требование. Просто так спокойней ))

Напишите, пожалуйста, бюджет на подобную карточку товаров и сроки заполнения 100 штук. Сколько времени в день можете уделять заполнению сайта?

10 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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