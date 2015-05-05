Добавление категорий на Opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки322 просмотра

Необходимо добавить категории на Opencart, без текста, просто название категорий, брать их отсюда http://junona.org/modules.php?name=Sonnic&pa=alphabet&letter=d090 допустим с "А-капелла" и до "Аэростат" за одну букву плачу 400 р. сделать нужно сегодня, требуются люди на все буквы

Opencart
10 лет назад
Svirid
42 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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