Наполнение сайта на джумле

карточки уже созданы! необходимо: брать с исходного сайта название и копировать, по 2-3 фотографии товара (с этого же сайта), и ставить цену на 500 рублей меньше на все товары которые будете наполнять. кроме того, требуется добавлять дочерние товары (размеры) - это делается одним кликом в карточке

Всего 100-120 товаров (кроссовки).

описания нет, но в некоторых товарах есть состав.

присутпить сейчас.